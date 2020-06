Le Nouveau-Brunswick se prépare à relancer l’activité économique

Selon Bruce McCormack, directeur général du centre-ville de Fredericton, « étant donné que la province mettra bientôt en œuvre son plan de réouverture des entreprises, les entreprises doivent être informées des mesures de prévention de la santé publique dès que possible. La première phase sera probablement les cabinets de dentistes et les cabinets professionnels similaires à ce qu’ils ont fait en Saskatchewan, la prochaine phase ira probablement dans les salons de coiffure ».

Depuis le 24 avril, la province est en transition entre les niveaux rouge, orange et jaune; dans le but de permettre aux Néo-Brunswickois de profiter des grands espaces extérieurs de la province.