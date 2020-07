L’objectif du GGGI est de : « soutenir le pays dans le développement de villes vertes et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers la gestion durable des déchets urbains dans trois villes que sont Dakar, Touba et Tivaouane. »

Comme l’évoque la publication, l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, a lancé le projet de gestion des déchets plastiques, des eaux usées et des déchets d’équipements électriques et électroniques. Le projet a pour intérêt le recyclage et la valorisation des déchets pour une durée de quatre ans. Également, le projet s’appuie sur un modèle d’affaires innovants.

Une publication du média Socialnetlink, en date du 27 juin 2020, relate le lancement du projet « Gestion durable des déchets plastiques, des eaux usées et des déchets d’équipements électriques et électroniques » qui a eu lieu lors de la cérémonie du mercredi 24 juin 2020, par vidéoconférence.

Projet " Gestion durable des déchets plastiques, des eaux usées et des déchets d'équipements électriques et électroniques " au Sénégal

Ressources complémentaires