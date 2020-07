Les préconisations des chambres d'agriculture pour le redressement du monde agricole français

Des leviers politiques, règlementaires et financiers peuvent accompagner cette ambition (redéfinition des outils actuels de la PAC, un renforcement du budget européen mais aussi des budgets nationaux et régionaux dédiés à l’agriculture).

• Reconquête de la souveraineté alimentaire et de la production d’agroéquipements de haute technologie en France : cela passe notamment par le soutien aux secteurs déficitaires, la promotion des circuits courts et la préservation de facteurs de production

Il est certain qu’à l’échelle des exploitations les mesures pouvant être déployées sont d’ordre financier. Des reports voire exonérations de charge, l’étalement du paiement des dettes dans la durée et des aides pour alléger la trésorerie sont évoquées.

Cette dernière activité a fait l’objet d’une enquête en avril 2020 menée par les chambres d’agricultures auprès de 450 agriculteurs adhérents au réseau Bienvenue à la ferme. Les agriculteurs de ce réseau pratiquent l’accueil à la ferme sous la forme de gîtes, campings, chambres d’hôtes, les visites découvertes et oenotouristiques, les activités équestres ou encore la restauration, partout en France. Les résultats faisaient état de l’impact économique de la crise sur leurs activités (perte de revenus, suppression conséquente d’emplois et l’inéligibilité aux mesures de soutien).

Dans deux publications parues en mai 2020, l’APCA (L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) dresse un panel de réflexions et de solutions applicables à court et moyen terme pour faire face aux défis de la crise sanitaire.

