Déploiement d'un observatoire des agricultures en Sud-Ouest de l'Océan Indien

La PRéRAD-OI a pour objectif d’organiser la recherche régionale dans le domaine de l’agronomie. Dès 2021, la plateforme souhaite créer un observatoire des agricultures. Ce nouvel outil aurait pour intérêt d’accompagner la transformation des exploitations agricoles pour participer à la transition agroécologique et répondre aux défis alimentaires, sanitaires et environnementaux.

Ressources complémentaires