Côte d’Ivoire: Quinzaine Nationale de l’Environnement et du développement durable

Chaque année dans le monde entier, plusieurs journées du mois de Juin sont dediées à l’environnement. En Côte d’Ivoire, ces journées sont regroupées sous le nom de Quinzaine Nationale de l’Environnement Durable (QNEDD), et se sont tenues cette année du 3 au 17 Juin à Abidjan, au sud du Pays, autour du thème “La nature nous parle”. Cette quinzaine prend en compte la Journée Mondiale de l’Environnement (JME), la Journée Mondiale des océans (JMO) ainsi que la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et de la sécheresse (JMLDS). Deux mois plus tard, il est possible de dresser le bilan de cette quinzaine.

Cette année, le thème a été organisé en partenariat avec les autorités nationales et diverses institutions ainsi que des journalistes ivoiriens membres de l’Organisation des Journalistes Professionels de Côte d’Ivoire (OJPCI) avec pour but la sensibilisation des populations locales à la protection de l’environnement, en prenant en compte la dimension sociologique de cette initiative. Le Ministre de L’Environnement et du Développement Durable, Joseph Seka Seka a insisté sur le fait qu’il faut écouter la nature afin d’éviter des castrophes naturelles et sanitaires, et contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations locales.

Cette quinzaine a rappelé l’importance d’une bonne qualité de l’air, ainsi que la forte dégradation des sols dont est sujette le pays. En effet, la sécheresse est une menace constante pour la Côte d’Ivoire. Les activités agricoles ont également été remises en question. Le sujet des terres arables (terres qui peuvent être labourées ou cultivées) a été abordé, notamment les tensions entre les producteurs d’aliments, de fourrage pour animaux et de fibres pour vêtements. Des solutions telles que la modification du régime alimentaire et des choix vestimentaires des populations ainsi qu’une prise de conscience sur le changement climatique sont envisagées.

