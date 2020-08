Côte d'Ivoire: Promotion du développement urbain durable

Le onzième des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nation Unies porte sur les villes et communautés durables. En effet, depuis 2007 plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, et ce chiffre ne cessant d’augmenter, nous devons faire face à différents enjeux: émissions de dioxyde de carbones, rejets et gestions de déchets et utilisation des ressources et surpopulation.

Avec cet objectif de développement durable en tête, le Ministère de la ville et commune de Jacqueville a lancé une campagne de vulgarisation avec pour thème “Villes côtières, villes durables”, qui s’est déroulée du 23 au 24 Juillet 2020. Cette initiative a pour but de faire de Jacqueville une ville touristique et durable ainsi qu’une référence nationale en matière de développement, tout en améliorant les conditions de vie des populations locales.

Le choix de cités côtières dont Jacqueville n’est pas anodin, car l’attraction engendrée par ces cités favorise de fortes pressions urbaines et les rends vulnérables. Ces cités sont également touchées par le changement climatique avec pour résultat l’érosion des côtes. Depuis la création du pont Philippe Grégoire Yacé à Jacqueville en 2015, de plus en plus de personnes sont venues s’installer dans la ville, compromettant son équilibre écologique et la préservation de son patrimoine.

Jacqueville abrite notamment le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire et la cathédrale de Saint Paul. La ville est située à environ 60 kilomètres d’Abidjan et on peut y trouver de nombreux cocotiers ansi que d’anciens bâtiments de l’époque coloniale. Jacqueville est également bordée par une lagune.

[MOGED]