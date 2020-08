Mali: 26ème édition de la Campagne nationale de reboisement

Le 28 Juillet 2020, le coup d’envoi de la 26ème édition de la Campagne Nationale de reboisement a été donné par le général Mamadou Gakou, le Secrétaire général du Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable au Mali. Cette annonce a été faite dans la forêt classée de Tienfala, dans la région de Koulikoro, en présence des autorités administratives de la région ainsi que de l’ensemble des institutions et acteurs impliqués dans la protection de l’environnement au niveau national. Le Secretaire général a incité les participants a faire de leur mieux et continuer leurs efforts envers la protection de l’environnement tout en payant particulièrement attention au reboisement.

Cette campagne de reboisement a pour objectif la production de près de 20 000 000 plants, le reboisement de plus de 26 000 ha, la mise en place de terres dégradables, la mise en défense de plus de 1 000 ha de massifs forestiers ainsi que la fixation mécanique et biologique de 265 ha de dunes. Son thème est la préservation et restauration des écosystèmes afin de renforcer la résilience des populations locales. Ce thème incite les citoyens à participer à la lutte contre la dégradation des sols et des forêts au Mali, tout en mettant en avant le rôle important que jouent les arbres dans l’économie locale et pour les communautés.

Une action mentionnée par le Secrétaire général est la plantation d’arbre par chaque citoyen, ce qui a le potentiel de limiter la dégradation de la nature. Planter des arbres pourrait devenir une activité quotidienne pour les citoyens Maliens. Le Secrétaire général insiste que chacun devrait se sentir concerné par la déforestation et le changement climatique, et que chacun peut agir avec ses propres moyens en réalisant des action simples au quotidien.

Le lancement de cette 26ème édition s’est conclu par la plantation de plants de baobabs, tamarins et caïlcédrats, de grands arbres pouvant atteindre 35 mètres de haut.

