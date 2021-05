Webinaire - Comment mieux connaître la séquestration carbone de votre territoire avec l'outil ALDO ?

Terres et Forêts

Résumé

Nous présentons l’outil d’estimation de la séquestration carbone ALDO, conjointement développé par l’ADEME, l’ABC et l’APCC.

Simple d’utilisation, ALDO permet aux chargés de missions de collectivités territoriales d’avoir une première estimation de l’état de la séquestration carbone (stocks et flux) de leur territoire. Il offre également la possibilité d’entrer ses propres données pour une plus grande précision des résultats. Il permet d’initier une réflexion sur les stocks de carbone à préserver et les puits de carbone à développer.

Des plans d’actions peuvent ensuite être définis avec l’aide d’experts et de démarches d’évaluation ad’hoc (aménagement du territoire, agriculture, forêt et gestion des milieux naturels) en intégrant les autres enjeux climat et environnementaux liés à l’usage des terres.

Enfin, nous présenterons les échéances à venir et les évolutions qui accompagneront ALDO.

A qui s’adresse cette webconférence ?

Cette webconférence s’adresse principalement aux chargés de mission de collectivités territoriales. Elle a pour objectif de permettre d’avoir une première évaluation de la séquestration carbone d’un territoire donné (EPCI) en tenant de compte de l’impact de l’usage des terres.

Intervenants

Damien Huet, Délégué général – ABC

Quentin Brache, chargé de communication – ABC

Teddy Courtaux, chargé de projet – ABC

S'inscrire