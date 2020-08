Plus de 180 projets partagés sur la plateforme collaborative Solidarité COVID-19 Francophonie !

Dès le lancement de la plateforme collaborative Solidarité COVID-19 Francophonie, les membres de la plateforme ont été invités à partager leurs initiatives, solutions innovantes et expériences à succès au service des communautés et en réponse à la pandémie de la COVID-19. 184 projets ont été partagés sur la plateforme, découvrez-les dans le catalogue des projets !

Ressources complémentaires