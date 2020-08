Reproduction des poissons : le lac Lagdo (nord-Cameroun) en mode repos biologique

«À la délégation régionale du MINEPIA pour le Nord, un dispositif de riposte a été mis sur pied pour freiner les ardeurs des contrevenants et amener les populations à respecter le repos biologique qui est indispensable pour assurer la survie et la pérennité des ressources halieutiques», rassure heureusement Félix Moukam Djamassom, chef de service régional des pêches, de l’aquaculture de la région du Nord, pour tranquilliser les consommateurs qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Selon les responsables du ministère de l’Élevage, de la Pêche et des Industries animales (MINEPIA) du Cameroun, cet arrêt de la pêche est à l’origine de la pénurie de poisson décriée par les populations de la ville de Garoua et environs.