Lutter contre la désertification au Sahel : mobiliser les populations pour reverdir les sols

Malgré des conditions d’existence difficiles, la population sahélienne connait une des croissances démographiques les plus importantes du monde. L’extrême pauvreté de cette population la rend très vulnérable aux modifications climatiques et environnementales. Or, la croissance démographique engendre une pression anthropique forte sur les rares ressources de la région. Le déboisement incontrôlé pour satisfaire les besoins en énergie des populations et l’expansion agricole et pastoral provoque une forte dégradation de la couverture végétale du Sahel, une diminution des rendements des cultures et une réduction de la biodiversité.

Aggravées d’autant plus par le changement climatique et les périodes de sécheresse, les modifications environnementales du Sahel impactent fortement la vie de ses habitants et la durabilité du Sahel comme région habitable. La population sahélienne est en effet fortement dépendante de son environnement pour ses besoins alimentaires et en énergie. Lutter contre la désertification du Sahel est devenu une priorité majeure pour permettre le développement durable de la bande sahélienne et favoriser l’habitat des populations.

Afin de résilier ces territoires à la dégradation des terres, la société civile s’engage contre la désertification du Sahel et soutenir le développement des territoires ruraux en zone aride. Le Réseau Sahel désertification (ReSaD), par son projet “Les communautés reverdissent le Sahel” accompagne les populations rurales du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal pour reverdir 200 000 hectares de terres par des techniques de régénération naturelle assistée (RNA).

L’initiative mobilise les populations de la région afin de piloter des actions pour reverdir le Sahel et lutter contre la dégradation des sols par des pratiques agroforestières en RNA qui protègent et restaurent la végétation par le développement d’essences pionnières. L'introductin d'espèces ligneuses dans ces territoires arides permettent d’enrichir les sols, de protéger les nouveaux plants et ainsi d’améliorer la fertilité des sols et la rétention en eau.

À travers ce projet, le ReSaD prévoit de retrouver le couvert végétal de Sahel, de favoriser une meilleure prises en compte des préoccupations des populations rurales sahéliennes, d’améliorer la gestion durable des terres et de trouver les meilleures innovations en matières de protection des sols en milieux arides.

