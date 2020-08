Exploitation raisonnée du bois : promouvoir le développement durable dans le Nord Congo

Deuxième forêt tropicale du monde après l’Amazonie, le Bassin du Congo représente un écosystème essentiel à la régulation du changement climatique mondial. En plein coeur du Bassin, au Congo, le domaine forestier couvre 65% du territoire national mais la surface totale est en diminution. Tout comme l’Amazonie et les autres forêts tropicales du monde, la forêt congolaise est un espace fragilisé par les activités humaines et la déforestation y est prononcée.

Le lien entre forêt et climat a cependant conduit certains pays du Bassin comme le Congo à s’engager dans le processus REDD pour la réduction des émissions dues à la déforestation. Pour réduire la surexploitation du domaine forestier du pays, des plans de gestion durable sont nécessaire et le Congo s’est engagé à mieux aménager l’ensemble de ses forêts.

Afin d’accompagner le Congo dans sa politique forestière, l’AFD et le FFEM ont mis en place le projet paysage forestier Nord-CONGO en janvier 2020 afin de protéger la riche biodiversité des 9,5 millions d’hectares de forêts du nord du pays. 7,5 millions d’euros ont été débloqué pour soutenir l’aménagement raisonné du territoire et favoriser la préservation des forêts. Mis en oeuvre par le ministère de l’Economie forestière, le projet encourage la gestion durable de cet espace forestier menacé par le désenclavement du territoire et l’accroissement démographique.

L’objectif est d’accompagner l’Etat et les sociétés forestières contre le prélèvement excessif de la ressource du bois pour une gestion raisonnée de l’espace et ainsi sauvegarder la biodiversité locale. La promotion de l’exploitation durable des concessions forestières est accompagné d’une lutte anti-braconnage et du développement d’activités non litigieuses avec l’espace forestier comme la pêche afin d’améliorer les revenus des populations locales.

