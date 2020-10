Le safou et la cuisine camerounaise : un mélange surprenant

Le safou, issu du safoutier, est un fruit très apprécié au Cameroun et dans le Bassin du Congo. Il est utilisé comme ingrédient principal dans plusieurs recettes sucrées et salées, et s’adapte facilement à tous les goûts de ses adeptes.

Tout d’abord, il est intéressant de savoir que le safou peut-être cuisiné de différentes façons et dégusté simplement avec du manioc ou de la banane plantain. En effet, les safous doivent, avant tout, être lavés et striés. Ils peuvent, ensuite, être cuit à la vapeur dans une casserole, frit à l’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés ou encore préparés directement au barbecue pour une cuisson tendre. Ces méthodes sont simples et rapides et ne nécessitent pas de grandes préparations.

Amateurs de confitures, cet article est pour vous... Camerdish TV a développé une recette de confiture de safou qui risque de faire des heureux. Les ingrédients nécessaires sont les fruits de safou, des citrons, de l’eau et du sucre. La préparation est facile et promet un résultat surprenant pour peu d’efforts.

Le safou peut aussi être farci pour une dégustation colorée et succulente. La farce peut être faite de légumes en tout genres mélangés à de la viande, saucisses ou thon en fonction des humeurs et préférences. Il suffit pour cela de retirer les noyaux et la peau intérieure du fruit, de les farcir et d’enfourner le tout pour une bonne cuisson.

Enfin, et parce que les surprises qu’offrent ce fruit semblent être sans fin, le safou peut aussi être dégusté comme caviar. Inutile d’imaginer une préparation compliquée, sans fin, nécessitant des outils mystérieux... En effet, mélangez la pâte de safou (faite avec la chair du fruit) dans une poêle avec des morceaux de tomate, de céleri et d’oignons et le tour est joué !

Fruit moins connu que l’ananas, la mangue ou la banane, le safou est pourtant un champion de la cuisine camerounaise. Il suffit de reconnaître et maitriser son potentiel pour enrichir sa connaissance culinaire et préparer des plats divers et délicieux.

