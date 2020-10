Valorisation des déchets à Lomé : une dynamique collective et inclusive

Le Gret a repris en avril 2019 les activités de l’ONG Gevalor et le portage du projet Africompost 2 Lomé. Cette deuxième phase du projet s’articule autour de l’accompagnement et du renforcement de l’ONG togolaise ENPRO, opérateur de valorisation et partenaire privilégié du Gret, afin d’améliorer la gestion des déchets à Lomé.

La première phase du projet Africompost avait pour objectif d’accompagner l’émergence d’opérateurs de valorisation des déchets dans plusieurs pays d’Afrique. Toujours financée par l’Agence française de développement (AFD), le Syctom de Paris et la Fondation Suez, la deuxième phase à Lomé s’inscrit dans cette continuité, tout en se démarquant par une approche territorialisée et co-construite. L’objectif premier du projet est d’œuvrer à la pérennisation d’ENPRO, tant via un renforcement technique que de son modèle économique, et en facilitant son insertion institutionnelle. Une seconde dimension du projet consiste, à l’échelle du 5e arrondissement de la commune de Lomé, à mener des actions pilotes permettant d’améliorer la gestion des déchets en agissant sur les différents maillons de la filière.

Des actions pilotes innovantes et complémentaires

Pour toucher et mobiliser le maximum de familles, des actions de sensibilisation ont été menées avec une approche participative, notamment via l’organisation de réunions de quartiers qui ont permis de co-construire des méthodes de sensibilisation planifiées avec la société civile. Les actions ont été mises en œuvre, permettant de tester des méthodes innovantes au niveau communautaire, mobilisant les habitant·e·s et les acteurs locaux, et permettant d’assainir les quartiers à travers l’éradication des dépôts sauvages. Des sensibilisations par émissions de radio et par affichage public ont contribué à toucher un large public tandis que des interventions dans les écoles et des tournois de football ont permis d’atteindre les plus jeunes.

Un cadre de concertation a été mis en place et animé par le Gret, réunissant tous les trois mois les acteurs du secteur des déchets du 5e arrondissement de la commune de Lomé. Il a permis d’ouvrir un espace d’échanges et de renforcer le dialogue démocratique entre les partis, contribuant par sa composition à la diffusion des savoir acquis, mais aussi à la prise de décision. C’est dans ce cadre qu’ont été réalisés les diagnostics partagés servant de support à l’action, et qu’a été conçue la stratégie d’éradication des dépotoirs sauvages.

Action de sensibilisation dans une école de Lomé

Enfin, une action pilote de réduction du sable dans les déchets ménagers a été menée au niveau des ménages, le sable représentant à Lomé en moyenne 35 % du poids des déchets collectés. Les enjeux de sa réduction sont importants en termes de salubrité publique et de diminution des coûts de collecte et d’enfouissement assumés par la commune. L’objectif était, à travers l’accompagnement des familles pendant une année, de développer une méthodologie d’intervention qui soit appropriée par Enpro et par la commune, et qui puisse être réplicable, à une échelle plus large ou sur un autre territoire.

Chiffres clés

Les actions de sensibilisation ont touché près de 50 % des habitant·e·s des 3 quartiers ciblés, soit plus de 42 000 personnes.

Dans les 9 concessions participantes à l’opération pilote, la proportion de sable dans les déchets ménagers est passée de 32 % à 17 %, soit une diminution de 48 % en une année.

11 réunions de concertation ont été co-animées par le Gret et un membre du personnel des services techniques de la commune de Lomé.

La valorisation par compostage et ses impacts

ENPRO a su tirer profit de l’accompagnement du Gret et maîtrise aujourd’hui l’intégralité du processus de production de compost et de la dimension commerciale de son activité. En 2019, ENPRO a ainsi traité plus de 4 000 tonnes de déchets ménagers et produit plus de 300 tonnes de compost. L’activité de valorisation par compostage d’ENPRO génère des impacts positifs à plusieurs niveaux : économique d’abord, réduisant les coûts de collecte et d’enfouissement portés par la commune, de l’ordre de 180 millions de francs CFA (275 000 €) de 2013 à 2020 ; environnemental, par la diminution des émissions de gaz à effet de serre et le retour du carbone au sol ; technique, permettant l’augmentation de la durée de vie du Centre d’enfouissement technique ; et social, notamment via la création d’emplois chez les femmes et les populations les plus vulnérables.

En termes de modèle économique, la production et la vente de compost à partir de déchets ménagers ne permettant pas de dégager suffisamment de bénéfices, ENPRO ne couvre pas la totalité de ses dépenses d’exploitation. Pour faire tendre son modèle économique vers l’équilibre, ENPRO a développé avec l’appui du Gret une offre d’appui-conseil sur la collecte et la valorisation des déchets auprès des acteurs publics et privés d’Afrique de l’Ouest. De plus, l’ONG met parallèlement en œuvre d’autres stratégies pour augmenter et diversifier ses sources de recettes : appui aux communes togolaises, développement de nouvelles formes de valorisation, élargissement de son offre de services comme l’appui au tri sélectif des déchets en entreprise. Si ENPRO est reconnue techniquement par la commune de Lomé, la question du paiement du service de valorisation rendu, qui avait été introduite lors de la première phase du projet et qui est fondamentale pour l’atteinte de l’équilibre financier, n’a pu être ré-abordée compte tenu de la réorganisation administrative du territoire.

Réunion d’accompagnement et de sensibilisation à la réduction du sable dans les déchets ménagers

La dimension participative et territorialisée du projet a été largement plébiscitée par les acteurs et sa pertinence a pu être démontrée à travers les résultats atteints. Si la pérennisation d’un opérateur de valorisation s’inscrit dans le temps long et nécessite plusieurs cycles de projets, ENPRO est aujourd’hui reconnue pour son expertise à l’échelle nationale, voire sous-régionale. La relation entre ENPRO et le Gret évolue ainsi d’un modèle d’accompagnement classique vers un modèle mixte, les deux organisations proposant aujourd’hui ensemble leurs expertises aux acteurs africains dans le domaine de la gestion des déchets.

Une troisième et dernière phase du projet Africompost est en cours de conception, centrée sur l’autonomisation d’ENPRO. Elle devrait permettre l’ouverture d’une nouvelle plateforme de compostage, le développement de nouvelles formes de valorisation, l’amélioration de l’insertion d’ENPRO dans le secteur agricole et le renforcement de son positionnement en appui-conseil en tant qu’opérateur de collecte et de valorisation des déchets.

