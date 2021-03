L'IFDD obtient un financement de 4,2 millions d'euros pour soutenir les innovations environnementales au Cameroun et en République démocratique du Congo

COMMUNIQUÉ : L’IFDD reçoit un financement du Fonds ACP pour l’Innovation, Programme de Recherche et d’Innovation de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS Research & Innovation Programme), un programme mis en œuvre par l’OEACP, avec la contribution financière de l’Union européenne à hauteur de 4,2 millions d’euros pour le déploiement d’activités visant l’essor des technologies et les innovations environnementales en République démocratique du Congo (RDC) et au Cameroun.

L’appui financier permettra de mettre en œuvre de nombreuses initiatives porteuses pour le développement durable et la réduction de la pauvreté dans ces États membres de l’OIF.

Plus d'informations: https://www.ifdd.francophonie.org/financement-pour-soutenir-les-innovations-environnementales-au-cameroun-et-en-rdc/

[INNOVONS]