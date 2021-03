Recrutement de deux consultants nationaux (Cameroun et RDC) pour l'élaboration d'une étude de référence d'un projet sur les innovations et technologies environnementales

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) en partenariat avec l’Université Kongo en République démocratique du Congo (RDC), Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun, lance un appel d'offres pour le recrutement de deux consultants nationaux pour l'élaboration de l'étude de référence du projet de «Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté» (PDTIE) au Cameroun et en RDC dans le cadre du Fonds ACP pour l’Innovation, Programme de Recherche et d’Innovation de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par l’OEACP, avec la contribution financière de l’Union européenne .



Date limite de soumission: 31 mars 2021

Candidatures en ligne uniquement: https://candidat-ifdd.francophonie.org/

Termes de références: https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/03/TdR-situation-de-reference-VF.pdf



Pour tous les détails de l'appel d'offres : https://www.ifdd.francophonie.org/appel-doffres-recrutement-de-deux-consultants-nationaux-cameroun-et-republique-democratique-du-congo-etude-sur-technologies-environnementales/#

[INNOVONS]