LE PRIX DE L'ENTREPRENEUR AFRICAIN 2021 LANCE SON APPEL A CANDIDATURE

Le Prix de l'Entrepreneur Africain offre aux lauréats la possibilité de changer d'échelle en bénéficiant d'une mission de conseil, d'un accès aux réseaux internationaux d'Africangels, et d'une large visibilité médiatique en Afrique. Les lauréats innovants recevront une dotation d'une valeur allant jusqu'à 40.000€ (lots, exposition médiatique,...) et une exposition au près des plus gros investisseurs.

- Le Prix Next Impact qui récompense des dirigeants pour leur impact sur l’économie et leurs solutions innovantes à des problématiques sociétales.

Plus qu'un événement, le Prix de l’Entrepreneur Africain s’inscrit cette année dans le cadre de l’ Africa Entrepreneurs Summit , un événement hybride dans lequel Africangels entend créer un cadre d'échange avec des entrepreneurs afin de faciliter les collaborations entre entrepreneurs africains et internationaux, futurs fers de lance de la nouvelle dynamique entrepreneuriale. Plusieurs firmes y sont associées, dont Deloitte, Agorize, Coris Bank, Miro, Orange, Brut, Société Générale.

Ce Prix est l'occasion de mettre en lumière des entrepreneurs qui se distinguent et qui, par leur parcours et leur leadership inspirent les générations montantes.

