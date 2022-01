Mission humanitaire au Togo et Stage d'étude

Avec l'association de solidarité internationale "JEV-TOGO", vous pouvez effectuer votre stage sur place au sein de structures médicales, dont des hôpitaux, des écoles pour enfants en situation de handicap, des centres d’accueil et des centres de rééducation spécialisés. Vous suivrez le travail quotidien de professionnels locaux qualifiés et apprendrez énormément à leurs côtés. Vous gagnerez ainsi une expérience professionnelle enrichissante tout en développant de nombreuses compétences. Vous mettrez en pratique votre connaissance.

Ressources complémentaires