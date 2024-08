"Aux côtés de l'État, le RIPREM oeuvre à doter les chefferies du Ndé (ouest-Cameroun) de l'énergie solaire photovoltaïque", soutient la présidente exécutive Célestine Ketcha Courtè

À la faveur de la soirée gastronomique camerounaise qui a permis à l’antenne Europe du Réseau international des Princesses et Reines-mères (RIPREM) de moissonner près de 570 000 euros (environ 373 750 000 Fcfa) auprès de la diaspora et autres, le 27 juillet 2024 à Paris, la présidente exécutive, Célestine Ketcha Courtès, par ailleurs ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), précise l’action citoyenne de cette association au féminin en faveur des chefferies traditionnelles du département du Ndé. Lisez plutôt !

«Je suis très heureuse d’avoir pu rassembler la diaspora positive, les partenaires du MEDEF, Désirs d’Avenir pour la Planère (D.A Planète) de Ségolène Royal et la mairie de Paris, autour des mets de nos 4 aires culturelles du Cameroun pour parler du développement durable, précieux au chef de l’État.

Aux côtés de l’État, le RIPREM œuvre à la dotation des chefferies du Ndé (région de l’Ouest) à l’énergie solaire photovoltaïque. Une source d’énergie durable.

En effet, à travers le projet écologique «Chefferies solaires dans le Ndé», les chefferies traditionnelles vont, à terme, jouir d’une autonomie en électricité à travers l’installation des centrales solaires photovoltaïques.

Un bravo spécial au RIPREM Europe qui a eu le génie d’organiser cette belle soirée exotique gastronomique en marge des J.O et qui a jeté les bases de la phase 2 des champs solaires dans nos chefferies traditionnelles.

Je remercie également les organisateurs pour cette soirée féerique et réussie, notamment Anne Hidalgo présidente de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) et maire de Paris pour l’invitation et la qualité de l’accueil à nous réservé.

C’est l’occasion de remercier notre président S. E M Paul Biya qui nous a très hautement représenté aux Jeux olympiques (JO) 2024 à Paris et montré aux yeux du monde sa résilience et sa pratique de la discipline en restant assis sous la pluie du début à la fin de la cérémonie d’ouverture de cette compétition, soit plus de 4 heures et demie. Mille mercis M. le président de la République du Cameroun.

C’est également l’occasion pour moi de lancer l’ultime appel à la minorité de nos fils qui durcissent leur cœur, prennent de l’âge et passent à côté du côté du vrai objectif de leur vie sur terre. Bref, notre mission a été fructueuse à travers ce coup de cœur inédit à Paris»