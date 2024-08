Projet TEFEM : 100 jeunes filles formées en installation solaire à Bafoussam (ouest-Cameroun)

Dans le cadre du projet Transition écologique au féminin (TEFEM) financé par l’ambassade de France au Cameroun, 100 jeunes filles dont 50 de la région du Centre et 50 de l'Ouest ont bénéficié d’une formation en installation en énergie solaire, du 24 juin au 04 juillet 2024 à Bafoussam (ouest-Cameroun).

«Comprendre la base de l'énergie solaire, connaitre les différents types de système solaire, comprendre la fonction d'un système solaire électrique autonome, apprendre les étapes d’installation et de dimensionnement d’une installation solaire, comprendre le fonctionnement et l’installation d'un système de pompage au fil solaire et connaitre les pratiques de maintenance pour garantir une préfinance optimale». Voilà, entre autres, les objectifs visés par cette formation au féminin en matière des énergies renouvelables (EnR). Dans un contexte marqué par la quête des moyens pour lutter contre les réchauffements climatiques à travers la planète.

Cette initiative en phase avec la politique du chef de l'État axée sur la promotion des EnR, la promotion de l'emploi jeune et l'autonomisation de la fille au Cameroun menée en collaboration du Réseau international des princesses et reines-mères (RIPREM) présidée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès.

Au terme de cet apprentissage de trois semaines, le 05 juillet 2024, les 100 jeunes filles triées sur le volet ont, chacune, reçu une attestation de fin de formation en installation en énergie solaire. Une preuve à suffire qu’elles sont dorénavant capacitées d’une expertise avérée du domaine de l'installation des systèmes électriques solaires et de pompage au fil solaire.

Une solennité qui a connu la présence de nombreuses personnalités dont la MINHDU, marraine de la promotion à l’honneur ; de l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun et du représentant de l'ambassadeur de France au Cameroun.