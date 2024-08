Autonomisation des jeunes et des femmes : la BDEAC déroule le tapis rouge au titulaire de la Chaire UNESCO d'Afrique centrale ACCES-TIC, Armand Claude Abanda

Après signature de la convention de partenariat avec le secrétariat permanent du Programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, le 29 juillet 2024, la mission de la Chaire de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) d'Afrique centrale ACCES-TIC conduite par Armand Claude Abanda, a été chaleureusement reçue au siège de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) à Brazzaville (Congo) par le coordonnateur général des services de la BDEAC, Laurent Blaise Tago, avec l’onction du président de ladite institution financière internationale, Dieudonné Evou Mekou.

Ce fut l’occasion pour Armand Claude Abanda et le représentant du ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur (MINESUP), le Pr Jean Paul Mbia (conseiller technique n°1 au MINESUP), de décliner les missions exaltantes dévolues à cette institution universitaire spécialisée dans le numérique depuis son lancement le 11 août 2023, ainsi que les activités jusqu’ici menées et les partenariats de collaboration nouées à l’intérieur de l’Afrique et à l’extérieur. Tout le potentiel de la chaire à outiller les populations de la sous-région en matière des technologies de l’information et de la communication a été présenté et apprécié par Laurent Blaise Tago.

«La Chaire UNESCO d’Afrique Centrale ‘’ACCES-TIC’’ ambitionne de parvenir, à travers les partenariats stratégique et institutionnel, les activités de formation et de recherche, à l’autonomisation des jeunes, des femmes, des chercheurs dans les pays de l’Afrique centrale, en leur permettant de surmonter les obstacles à l’innovation scientifique, en réduisant le fossé de la distance entre les scientifiques africains et ceux du monde, en permettant l’utilisation à distance des installations de recherche, des laboratoires de pointe», a laissé entendre Armand Claude Abanda, par ailleurs Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya et non moins auteur du roman à succès ‘’Fils de Prélat’’.

Pour mémoire, créée en 1975, la BDEAC est une institution financière internationale chargée de financer le développement des pays de l’Afrique Centrale (le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine, la Guinée Équatoriale et le Tchad).