Parc national de Boumba-Bek : les grands axes de l'accès des communautés Baka aux espaces ressources dans l'aire protégée passés au peigne fin à Yokadouma

La salle des actes de la mairie de Yokadouma dans le département de la Boumba-et-Ngoko (région de l’Est-Cameroun) a abrité le 1er août 2024, la première réunion de l’instance de concertation pour la mise en œuvre du mémorandum d’entente entre le ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et l’Association Sanguia Baka Buma’a Kpodé (ASBABUK), segment parc national de Boumba-Bek. Le mémorandum d’entente est relatif à l’accès aux espaces ressources des communautés Baka dans l’aire protégée et ses zones périphériques pour l’exercice de leurs activités traditionnelles. L’assise présidée par le représentant du préfet, Monsieur Lemoundo Lemoundo, avait pour objectif de planifier et valider le plan d’action de mise en œuvre du mémorandum d’entente (MoU), pour l’année 2024. L’activité a été organisée par les services de la conservation du parc national de Boumba-Bek et ASBABUK, avec l’accompagnement du Réseau Actions Concertées Pygmées (RACOPY), animé par l’Association pour le développement de l’environnement au Cameroun (Fusion Nature) et l’appui technique et financier de World Wide Fund for Nature (WWF-TRIDOM).

D’après le représentant du délégué régional des Forêts et de la Faune de l’Est, le MoU en question a été signé en février 2019 puis renouvelé en septembre 2023. D’où la nécessité de ses mobiliser autour de ses enjeux et défis et l’importance de l’implication de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre effective du plan d’action. Au terme des échanges, le plan d’action 2024 du MoU segment Boumba-Bek et le plan opérationnel 2024 de l’instance de concertation ont été validés. Quelques recommandations ont été faites pour une mise en œuvre harmonieuse sur le terrain. Le service de conservation du parc national de Boumba-Bek, Fusion Nature, et WWF Jengi-Tridom devront mettre à la disposition des sociétés forestières et safari les copies du MoU dans un bref délai. Ils doivent aussi, de concert avec ASBABUK, organiser les réunions d’explication et de sensibilisation de ce mémorandum d’entente dans l’urgence dans les différents sites des sociétés forestières et safari.

La planification des activités de l’exercice 2025 en gestation

Le ministère des Affaires sociales (MINAS) devra en outre être impliqué dans la sensibilisation et la vulgarisation du document. Ledit document doit aussi être vulgarisé en langue Baka à travers les radios communautaires. Quant à la délégation régionale du MINFOF-Est, elle devra réexaminer la question des absences pour voir les mesures à prendre afin d’amener les responsables des sociétés forestières et safari à prendre part de manière active aux réunions. Pour ce qui est d’ASBABUK, de Fusion Nature, du MINAS, et de WWF Jengi-Tridom, il est question de traduire le MoU en langue Baka pour une meilleure compréhension et appropriation. Dès septembre prochain, ils devront se rapprocher du service de la conservation du parc national de Boumba-Bek pour la consolidation des activités avant l’élaboration du PTAB (planification de travail annuel budgétisée, ndlr) de l’année suivante.

Il faut rappeler que le MINFOF a signé le 26 février 2019 un MoU relatif à l’accès aux espaces ressources des communautés riveraines Baka regroupées au sein de l’association ASBABUK dans les parcs nationaux de Lobéké, Nki et Boumba Bek. Etabli pour une durée de trois ans, ce MoU a expiré en fin du mois de février 2022. A la suite de son évaluation, ASBABUK et le MINFOF ont convenu de son renouvellement. Un consortium d’OSC locales a été mise en place pour mener à bien le processus de renouvellement du mémorandum, sous la coordination du réseau RACOPY et à la demande du MINFOF. Le MoU version révisée et renouvelée a été signé entre les communautés Baka (ASBABUK) et le MINFOF le 19 septembre 2023, à Bertoua. Conformément aux dispositions de l’article 6.2 du MoU, le délégué régional des Forêts et de la Faune de l’Est a créé quatre instances de concertation dans les quatre aires protégées de Lobéké, Nki, Ngoyla et Boumba-Bek, pour le suivi de la mise en œuvre du MoU MINFOF-ASBABUK. Le plan d’action d’implémentation du MoU autour du parc national de Lobéké a été élaboré en avril dernier.