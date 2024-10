735 millions de personnes sont affamées à travers le planète, alerte le WWF dans son Rapport Planète vivante 2024

Dans le résumé analytique de son récent Rapport Planète vivante (un système en péril) 2024, le Fonds mondial pour la nature (WWF) présente les ‘’dangereux points de bascule à l’horizon’’ si rien n’est fait pour sauver la biodiversité de sa destruction galopante. Lisez plutôt cet extrait “Transformer le système alimentaire” de ce rapport accablant et interpellatif.

‘’Notre système alimentaire compromet notre capacité actuelle et future à nourrir les humains.

Le système alimentaire mondial est fondamentalement illogique. Il détruit la biodiversité, épuise les ressources en eau de la planète et modifie le climat, sans fournir l’alimentation dont les gens ont besoin. Malgré une production record, quelque 735 millions de personnes se couchent chaque soir le ventre vide. Les taux d’obésité augmentent alors que près d’un tiers de la population mondiale n’a pas accès régulièrement à une alimentation suffisamment nutritive.

La production alimentaire est l’un des principaux moteurs du déclin de la nature : elle utilise 40 % des terres habitables, est la principale cause de la disparition des habitats, mobilise 70 % des ressources en eau, et est responsable de plus d’un quart des émissions de gaz à effet de serre. Les coûts cachés des problèmes de santé et de la dégradation de l’environnement liés au système alimentaire actuel s’élèvent à 10 à 15 000 milliards de dollars par an, soit 12 % du PIB mondial en 2020. Paradoxalement, notre système alimentaire compromet notre capacité actuelle et future à nourrir les humains. Bien que le système alimentaire soit le principal facteur de dégradation de l’environnement, il n’est pas suffisamment pris en compte dans les grandes politiques internationales en matière d’environnement. Nous avons besoin d’une action coordonnée pour :

Généraliser un modèle de production avec un bilan « nature »positif afin de fournir suffisamment de nourriture à chacuntout en permettant à la nature de s’épanouir.

Garantir à tous les habitants de la planète un régimealimentaire sain et nutritif, dont la production ne déclenchepas de points de bascule, ce qui impliquera de modifierles choix alimentaires, notamment de consommer plusd’aliments d’origine végétale et moins de produits d’origineanimale dans la plupart des pays développés, tout ens’attaquant à la sous-alimentation et à la sécurité alimentaire.

Réduire les pertes et le gaspillage alimentaires - aujourd’hui,on estime que 30 à 40 % des aliments produits ne sont pasconsommés, ce qui représente environ un quart du total descalories mondiales, un cinquième de l’utilisation des terresagricoles et de l’eau, et 4,4 % des émissions mondiales degaz à effet de serre.

Accroître le soutien financier et favoriser la bonnegouvernance pour des systèmes alimentaires durables,résilients et pour un bilan « nature » positif, notamment enréorientant les subventions préjudiciables à l’environnementdans l’agriculture et la pêche, afin de soutenir une productionpositive pour la nature, de réduire les pertes et les déchetsalimentaires, d’améliorer la consommation et de permettre àtous l’accès aux denrées alimentaires.’’

Pour mémoire, le WWF est une organisation non gouvernementale internationale (ONGI) créée en 1961 qui œuvre à la protection de l'environnement et au développement durable.