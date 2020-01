La valorisation du digestat provenant des unités de méthanisation en agriculture présente plusieurs avantages. Nous avons caractérisé sur le plan physico-chimique et microbiologique, mené des enquêtes sur l'utilisation du digestat en agriculture, pratiqué des essais de fertilisation avec le digestat liquide et solide sur des cultures en pot de haricot vert et les paramètres de croissance ont été suivis.

Il ressort de cette étude que les digestats des unités de biogaz de la ville de Ngaoundéré proviennent principalement des déjections des bovidés et des porcins. Ces digestats sont caractérisés par un pourcentage en matière organique de 62,98 ± 3,85 mg/L pour les digestats issus des bouses de vache et et 23,79 ± 11,86 mg/L pour les digestats issus des crottes de porc.

Il a été déterminé que la croissance du haricot vert est plus rapide dans les pots amendés avec le digestat liquide comparé au digestat solide. En plus cette croissance est proportionnelle à la concentration en digestat administrée. De ces résultats, il apparait que le digestat est un bon fertilisant pour l’agriculture.

Ouvrage de Cyrille Armand WASSOUO :

Digestat - Un fertilisant naturel

Editions universitaires europeennes (20-11-2019 )

ISBN-13: 978-613-9-53062-5