L'Agriculture biologique peut - elle résoudre le problème de sécurité alimentaire en Afrique ?

L'Agriculture biologique est une combinaison sophistiquée de sagesse ancienne et d'innovations écologiques modernes qui permettent d'aider à maitriser les effets générateurs de rendement des cycles nutritif. On peut citer par exemple, la capacité du gypse à régénérer les propriétés physique d'un sol dégradé telle que experimentée au site de Kossodo à Ouagadougou (Burkina Faso) par les agriculteurs urbains, est une découverte ancienne, mais testée et contextualisé selon milieu local du sol.

L'Agriclture bioloque qui s'interdit l'utilisation des produits chimiques dans le système de productions agricoles pour le respect des principes écologiques et l'interdépendance des etre vivants dans leurs milieu. Les agriculteurs écologiques ont, selon certaines experiences un rendement moins élevé dans les premières années. Cela, est justifié par le fait que le sol et la biodiversité aux alentours sous les assauts chimiques doivent récupérer pour donner des meilleurs resultats.

La hausse démographique et la dégradation progressive des sols suite à une agriculture extensive en milieu rural sont considérées comme source d'insécurité alimentaire en Afrique . Comment resoudre le problème de sécurité alimenatire en Afrique sans recourir aux outils d'une agriculture à haute rendements comme les engrais chimiques et pesticides?

Ressources complémentaires