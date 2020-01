Le plan d'investissement du Pacte vert pour l'Europe

Après l'annonce du Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a dévoilé devant le Parlement européen les modalités de son plan d'investissement et le mécanisme pour une transition juste qui doivent mobiliser plus de 1 000 milliards d'euros pour financer la transition écologique de l'Europe et atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050.

L'Union européenne est déterminée à devenir d'ici 2050 le premier continent climatique neutre. Bien entendu, cela suppose d'important investissement de la part de tous les secteurs que ce soit de la part de l'Union européenne, des Etats membres que du secteur privé.

Le plan d'investissement pour une Europe durable comporte trois axes. Le premier est le financement dont l'objectif est de mobiliser plus de 1 000 milliards d'euros d'investissements durables dans les dix prochaines années à venir. Une part du budget de l'Union européenne sera consacré à la transition écologique et contribuera au déblocage de fonds privés grâce aux instruments financier de l'UE et à la Banque européenne d'investissement. Le deuxième point est de créer des incitations au déblocage et à la réorientation des investissements publics et privés.

Des outils vont être mise en place à destination des investisseurs en plaçant le financement dit durable au coeur du système financier et facilitera la réalisation d'investissements durables par les pouvoirs publics en encourageant la budgétisation verte et les marchés publics verts. Le troisième point fournira un soutien pratique aux pouvoirs publics et aux promoteurs de projets pour planifier, concevoir et mettre à exécution des projets durables. L'un des points les plus importants du Pacte vert pour l'Europe est la mise en place du mécanisme pour une transition juste qui permettra de faire en sorte que la transition vers une écologie climatiquement neutre et durable s'effectue de manière équitable et "sans laisser personne au bord de la route". Ce mécanisme soutiendra les pays et les régions producteurs de carbone. La Commission européenne suivra de près les progrès de la transition énergétique et écologique de l'Europe.

[MOGED]