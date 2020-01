Implication des citoyens dans la lutte contre la désertification dans l'agriculture sahélienne au Burkina Faso

Le projet de perimètre bocager est une initiative qui rencontre l'aspiration profonde des agriculteurs et la sauvegarde de l'environnement: l'augmentation de la production agricole et le respect des mesures d'une agriculture écologique durable.

Selon Henri GIRARD, le perimètre bocager permet de résoudre le problème lié à l'agriculture extensive (surpaturage, érosion, feu etc..) beaucoup pratiquée dans l'agriculture familiale en Afrique. Avec le perimètre bocager chaque lot de terre donné aux paysans est doté d'ouvrages anti-érosifs et qui permet la retention d'eau même durant la longue periode de sécheresse.

le projet de développement agricole et rural porté par Henri GIRARD et son équipe dans une dizaine de villages situés à 60 km du Nord de Ouagadougou (Burkina Faso), est un projet exemplaire de protection de l'environnement par les villageois en passant par une agriculture familiale agroécologique.

Ressources complémentaires