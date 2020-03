L'IRAD met en vitrine ses prouesses lors de la célébration de la Journée du Commonwealth à Yaoundé (Cameroun)

Du 05 au 06 mars 2020 à Yaoundé (capitale du Cameroun), dans le cadre de la célébration de la Journée du Commonwealth (du 02 au 09 mars), le ministère des Relations extérieures (Minrex) a organisé une grande foire d’exposition, sur le thème : «Delivering a common future : connecting, innovating, transforming».

À cette occasion, l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) qui représentait le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI) a mis en vitrine ses nombreuses prouesses en matière ce recherche agricole et agroalimentaire qui lui ont valu des distinctions et prix aux plans national et international.

En effet, la structure que dirige le Dr. Noé Woïn a déroulé les solutions innovantes apportées aux défis du développement durable.

Il s’agit des packages technologiques issus des résultats de recherche des différentes Coordinations scientifiques que compte l’Institut bras séculier de l’État en termes de développement agricole :

- des semences de seconde génération de maïs, haricots, blé,… de la Coordination des cultures annuelles ;

- des arbres fruitiers (manguiers, corossoliers, citronniers, etc.) de la Coordination des cultures pérennes ;

- le Laboratoire d’analyse de sols, plantes, eaux et engrais (LASPEE) ISO 17025, doté d’une capacité de 40 000 déterminations par an, de la Coordination de forêts, sol et environnement ; et

- le Laboratoire de technologie agro-alimentaire de la Coordination des systèmes de production, économie et sociologie rurale.

Des résultats innovants qui visiblement ont permis aux participants de connaître le MINRESI, à travers l’IRAD et leurs rôles respectifs dans la recherche des solutions aux défis de l’agriculture au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale.

Pour édifier les nombreux visiteurs sur la qualité avérée des produits de l’IRAD, une séance de dégustation et de distribution des biscuits faits à base de riz et du café 100% Arabica bio à l’arôme irrésistible.

En rappel, le Commonwealth ou Commonwealth of Nations (littéralement, la Communauté des Nations) est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Le Cameroun fait partie du Club des gentlmen depuis 1995.