Le Bénin bannit l'usage des sacs plastiques

Pour le président de cette ONG, Henri Totin, « Le recyclage permet de faire l’économie des matières premières, et donc de proposer un produit moins cher aux commerçants les plus précaires. » Cette ONG se charge de la collecte, du nettoyage, de l’assainissement et de la transformation des papiers de sacs de ciment en sachet. Cette alternative est de bon augure car elle permettra notamment d’aider les vendeurs des marchés du pays.

JEVEV (Jeunesse et Emplois Verts pour une Économie Verte) est une organisation non gouvernementale basée au Sud-Est du Bénin qui produit 200 emballages bio par jour.

