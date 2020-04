Urban GreenUp: des initiatives au service d'une ville durable

Urban GreenUp est un projet issu du programme de recherche Horizon 2020 de l'Union européenne. Cette politique publique européenne regroupe pour la première fois dans un seul programme, les programmes de recherche et d'innovations européens tels que le P.C.R.D.T., Euratom, actions pour l'innovation du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, l'Institut européen d'innovation et de technologie. Il y a trois priorités: l'excellence scientifique qui doit élever le niveau d'excellence scientifique de l'Europe, la primauté industrielle qui doit fournir des investissements ciblés sur des technologies industrielles clés pour la compétitivité des entreprises, et les défis sociaux auxquels l'Europe est confrontée (source: programme-cadre Horizon 2020). L'objectif de Urban GreenUp est le développement, l'application et la reproduction de plans de rénovation urbaine dans les villes européennes et non européennes qui se sont portées candidates au projet dans le but d'atténuer les effets du changement climatique, d'améliorer la qualité de l'air et la gestion de l'eau, ainsi que d'accroître la durabilité de nos villes grâce à des solutions innovantes basées sur la nature (source: site web Urban GreenUp).

Le projet devra également sensibiliser la population à l'interêt et l'importance de réintroduire la nature en milieu urbain et de faire de nos villes des espaces plus durables et respectueuses de l'environnement. Trois villes pilotes expérimentent la réintroduction de la nature dans les villes et développent des solutions venant de la nature: Valladolid (Espagne), Liverpool (Royaume-Uni) et Izmir (Turquie). Cinq autres villes peuvent aussi élaborer leur propre plan de réintroduction de la nature ne ville sur le modèle des trois villes pilotes: Ludwigsburg (Allemagne), Mantova (Italie), Chengdu (Chine), Binh Dinh (Vietnam) et Medelin (Colombie). Ce projet Urban GreenUp est une excellente initiative afin de répondre aux défis liés aux réchauffements climatiques, à la qualité de l'air, à la température ou encore aux risques d'inondations auxquels nos villes sont confrontées. Ainsi comme exemple d'initiatives, nous pouvons citer le cas de Liverpool qui plante des arbres afin d'améliorer la qualité de l'air.

