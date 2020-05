Accident industriel : le fleuve l'Escaut pollué

Selon un article de Simon Henry sur le site Reporterre du 12 mai 2020, un accident industriel a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 avril à Escaudœuvres, à quelques kilomètres de Cambrai, dans le département du Nord. En effet, la digue d'un bassin de décantation de la sucrerie Tereos à Thun-Saint-Martin a rompu. 100 000 mètres cubes d'eaux de lavage de betteraves se sont déversées dans le fleuve. Ces déchets organiques ont dépassé les capacités d'auto-épuration de l'Escaut, d'où une importante baisse de dioxygène qui a provoqué l'asphyxie de milliers de poissons. Des maisons ont également été inondées.

Le fleuve l'Escaut, canalisé à partir de Cambrai, passe par la Belgique (Tournai, Audenarde, Gand, Anvers) et les Pays-Bas (Breskens, Flessingue) avant de rejoindre la mer du Nord. L'Escaut est un fleuve à débit lent de 355km de long. Son estuaire, large de cinq kilomètres offre une importante richesse écologique. L'accident industriel qui s'est déroulé en aval du fleuve souligne les failles dans la gestion du fleuve. Une gestion transfrontalière efficace du fleuve avait pourtant commencé à être mise en place en 2012 avec la création du SAAE, un « système d'avertissement et d'alerte contre les pollutions accidentelles de l'Escaut ». Ainsi, la préfecture du Nord n'a pas préféré alerter la Belgique affirmant qu'un « retour progressif à un taux d'oxygène plus normal a été mesuré » selon l'article. Audrey Lieval, cheffe de projet au syndicat mixte de l'Escaut, s'est inquiétée lorsque son « homologue wallon [l']a appelée pour [lui] annoncer que toute la faune avait péri de leur côté. » Elle s'est dit « catastrophée ». Quant à la Flandre, elle a été « épargnée grâce à l'alerte lancée par les autorités wallones ». Céline Tellier, la ministre wallone de l'Environnement, déclare le 23 avril, qu'il s'agit d'une « catastrophe écologique majeure ». De nombreuses plaintes ont été déposées contre X et contre l'usine Tereos.

Pour lire l'article : https://reporterre.net/Dans-le-Nord-un-accident-industriel-a-tue-toute-vie-dans-le-fleuve-l-Escaut

