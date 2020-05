La régénération naturelle au Mali

Le podcast de Kossivi Tiassou, « La régénération naturelle assistée pour reverdir le Mali », du 25 mai 2020 du Magazine Environnement sur le site DW souligne la « progression significative de la désertification » dans la région du Sahel. Cette destruction des forêts est notamment due à l'usage « du bois de chauffe » et du bois pour la « construction de matériaux ». Bamako, capitale du Mali est un marché important pour la vente de charbon de bois qui sert à cuisiner et la demande ne cesse d'augmenter avec la forte croissance de la population. Cela oblige les paysans à se rendre à 160 kilomètres pour trouver du charbon. Cette déforestation et cette dégradation des terres touchent toutes les grandes villes d'Afrique, ce qui alimente les conflits.

Le podcast présente la méthode de régénération naturelle de Tony Rinaudo, agronome australien, Prix Nobel Alternatif 2018, pour lutter contre la déforestation. Cette méthode, découverte dans les années 1980, est appelée Régénération Naturelle Assistée (RNA) ou Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). Le présentateur explique que « les réseaux de racines souterraines intactes ne [demandent] qu'à repousser et qu'en élaguant les nouvelles pousses on [peut] aider les arbres et arbustes à se développer ». Grâce à cet élagage ciblé, malgré les nombreuses sécheresses, les racines sont implantées profondément dans la terre, ce qui leur permet de puiser de l'eau. Cette méthode est transmise aux agriculteurs qui régénèrent naturellement et Tony Rinaudo organise des conférences sur la régénération au Mali notamment.

Les agriculteurs peuvent ainsi faire paître leurs troupeaux plus près de la ville et avoir des revenus décents tout en restaurant les forêts, ce qui améliore « les conditions de vie de millions d'individus » et permet donc de « réduire le risque de violences et de conflits ».

Pour écouter le podcast: https://www.dw.com/fr/la-régénération-naturelle-assistée-pour-reverdir-le-mali/av-53562169

