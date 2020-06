DITCh plastic, pour stimuler l'économie circulaire du plastique

Le réseau DITCh plastic network vient de lancer un nouveau projet pour encourager l’engagement et développer un cadre pour la transition vers une économie circulaire du plastique en Afrique.

DITCh plastic est financé par le Fond de recherche sur les défis mondiaux (Global Challenges Research Fund - GCRF), initié par UK Recherche et innovation (UK Research and Innovation-UKRI) . Le projet « vise à caractériser, regrouper, mettre en synergie et optimiser les innovations numériques qui soutiennent et accélère la transition vers une économie plastique circulaire en Afrique. »

En s’appuyant ses réseaux et infrastructures, l’équipe travaillera au niveau communautaire afin de créer un engagement public de partage des connaissances et de renforcement des capacités, dans les domaines de la gestion durable des déchets plastiques et de la pollution.

Pour cela, le projet intégrera des outils numériques , à savoir des sites webs, des applications et des processus innovants, tous conçus spécifiquement afin de réduire, recycler et réutiliser le plastique dans différents environnements.

Le projet est conduit par l’Université De MOntfort au Royaume-Uni. Il réunira les principaux centres technlogiques africains (Co-Creation hub Lagos, iHub Nairobi et), les meilleures universités britanniques (University of Warwick,University of Birmingham, et Aston University), les universités africaines leader (University of Lagos, Kigali Collaborative Research Centre et University of Namibia) et les organisations du Troisième secteur telles que (Chatham House and Plastic Oceans).

(Photo : pêcheur de Lagos - Oludare Kelvin Balogun / CC BY-SA)

