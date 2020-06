Deux webinaires pour les journées mondiales de l'environnement et des océans

La Banque africaine de développement et le ministère de l'Environnement et du développement durable de Côte d’Ivoire organisent deux webinaires pour deux occasions importantes, en s’appuyant sur l’analyse des experts conviés. Il faut s’inscrire au plus tard le 4 juin.

Chacun des webinaires sera structuré en deux sous-thèmes.

Le premier webinaire aura lieu le 5 juin 2020, de 10h à 11h30 GMT, pour la Journée mondiale de l’environnement. Il aura pour thème : « Investir dans la biodiversité de l’Afrique pour un avenir résilient et durable ».

Les sous-thèmes développés seront: « La pandémie de Covid-19 et la biodiversité : comment la perte de biodiversité et le commerce des espèces sauvages rendent les pandémies plus probables ? » et « Le Programme pour la biodiversité après 2020 - Connecter la biodiversité à l'Agenda 2030 et la Décennie d'action pour la mise en œuvre des ODD en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest (financement de la biodiversité et mécanismes innovants). »

Concernant le second webinaire, il se déroulera le 8 juin 2020, de 10h à 11h30 GMT, pour la Journée mondiale des océans et se penchera sur la thématique suivante : « Protéger 30% de la planète bleue d'ici 2030 ».

Les deux sous-thèmes porteront sur : « Les réseaux d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest et leur contribution à la gestion durable des pêcheries marines – Perspective de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest » et « L’importance cruciale des ressources marines - économie bleue - gouvernance des océans ».

La BAD précise : « Ces webinaires réuniront des ministres, des experts, des analystes, des investisseurs/secteur privé, des partenaires, pour deux journées de discussions en ligne et de partage des connaissances. Ces discussions seront l'occasion de rassembler et d'inspirer de nouvelles perspectives sur la manière de préserver la biodiversité terrestre et marine et de l'utiliser à bon escient pour atteindre les Objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union africaine » .

Le programme et la biographie des conférenciers sont disponibles ici

Les webinaires auront lieu sur Zoom. Il faut s’inscrire avant le 4 juin 2020 sur https://bit.ly/36vNU9I(le lien est externe)

[MOGED]