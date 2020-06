Une étude scientifique montre le lien entre la canopée et le climat

Selon une récente étude scientifique, si la canopée forestière est suffisamment dense, cela aurait des bienfaits sur le climat. En effet, la densification du « couvert arboré » permettrait de réduire le réchauffement climatique selon l'article « L'effet rafraîchissant de la canopée forestière » du 15 mai 2020 sur le site du CNRS. Cette étude a été publiée dans la revue Science du 15 mai 2020 intitulée « Forest microclimate dynamics drive plant responses to warning ». Elle a été dirigée par un « consortium européen mené par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL, Suisse) » avec « deux scientifiques du laboratoire Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés », Jonathan Lenoir chargé de Recherche au CNRS et Guillaume Decocq, professeur à l'Université Picardie Jules Verne.

L'objet de cette étude était de savoir si la « couverture isolante » de la canopée forestière pouvait réduire le réchauffement climatique en laissant le temps à la végétation du sous-bois de s'adapter au changement de température. Pour cela, les chercheurs se sont appuyés sur une base de données internationales sur le site forestREplot (http://www.forestreplot.ugent.be/). Cette hypothèse a été validée par les recherches.

Ils soulignent cependant que si la « suppression de la canopée forestière » est trop importante, cela augmentera le réchauffement climatique. Ces éclaircies peuvent être naturelles : la conséquence d'incendies, de tempêtes par exemple mais aussi anthropiques avec un déboisement massif. La végétation du sous-bois n'aura alors pas le temps de s'adapter à cette augmentation de la température, ce qui favorisera la « dette climatique ». Une canopée forestière dense peut donc avoir un rôle nécessaire dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'elle peut agir sur le macroclimat tout en préservant les conditions microclimatiques des végétations des sous-bois.

Pour lire l'article : https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/leffet-rafraichissant-de-la-canopee-forestiere

Pour lire l'article de la revue Science (payant) : https://science.sciencemag.org/content/368/6492/772.full

[MOGED]