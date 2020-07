Les forêts du Nouveau-Brunswick pourraient avoir un tout nouveau look d’ici la fin du siècle

Selon les chercheurs, les forêts du Nouveau-Brunswick pourraient voir moins de sapins baumiers, l’arbre le plus commun de la province, à mesure que les températures se réchauffent.

Anthony Taylor, un scientifique du Service canadien des forêts à Fredericton, a publié un article examinant les facteurs qui contrôlent la régénération des forêts après la récolte commerciale dans la forêt acadienne.

Le réchauffement au cours des prochaines décennies pourrait réduire la régénération du sapin baumier et favoriser la régénération d’espèces de feuillus comme le bouleau et l’érable, selon les recherches de Taylor.

Selon Anthony Taylor, « on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’une région de la taille du Nouveau-Brunswick ait une telle influence sur ce qui a repoussé après la récolte de la forêt »

Taylor mène des études sur les effets du changement climatique sur les forêts depuis 10 ans. Cette étude est la première étude sur le terrain, par opposition à une étude uniquement informatisée, qui montre que le changement climatique pourrait entraîner une diminution des populations des arbres résineux des Maritimes comme les sapins baumiers.

Taylor et les deux autres scientifiques travaillant sur le projet avec lui voulaient que leurs recherches se concentrent sur les raisons pour lesquelles les forêts se régénèrent comme elles le font. Cependant, l’équipe a découvert un lien entre la régénération et le changement climatique.

« Le sapin baumier représente 20 % des forêts du Nouveau-Brunswick et 16,5 % des forêts des Maritimes ». Les chercheurs ont échantillonné 20 000 peuplements forestiers à travers le Nouveau-Brunswick, tous récoltés il y a entre 20 et 30 ans, la période idéale pour qu’un arbre se régénère et se rétablisse.

Les chercheurs ont créé un algorithme et l’ont utilisé pour comprendre comment divers facteurs tels que le climat, la composition de la forêt, le type de sol et la topographie influencent ce qui repousse après la récolte d’une forêt.

« Ce que la forêt était avant sa coupe était un facteur très important, mais le climat était en grande partie un facteur important pour déterminer ce qui repoussait après la récolte. », rapporté par cette étude.

Dans les régions plus froides et plus humides de la province, le sapin baumier était plus susceptible de repousser après la récolte. Dans les régions plus sèches et plus chaudes, il était moins susceptible de repousser.

« D’ici la fin du siècle, le Nouveau-Brunswick devrait se réchauffer de 2 °C à 6 °C ».

Les températures de réchauffement signifient que les espèces adaptatives au froid comme le sapin baumier seront devancées par certaines des espèces adaptatives plus chaudes, a déclaré Taylor.

Le sapin baumier ne va disparaître du Nouveau-Brunswick d’ici la fin du siècle mais avec le réchauffement climatique, le sapin baumier ne poussera plus aussi bien qu’avant.

Le ministère de l’Énergie et du Développement des ressources du Nouveau-Brunswick a également contribué à l’étude.

Selon Taylor, « les gestionnaires forestiers devront s’adapter à l’environnement de morphing causé par le changement climatique. Les entreprises forestières doivent commencer à diversifier leur récolte et à tester d’autres espèces ».

Sources : Ministère de l’Énergie et du Développement des ressources du Nouveau-Brunswick