Accord de partenariat entre la Commission Océanographique Intergouvernementale de l'UNESCO et la Fondation Tara Océan

Pour ce faire, la publication évoque le projet des deux partenaires. Ce projet portera sur deux axes qui sont : la connaissance du microbiome marin et la recherche polaire. Ainsi, la première mission durera 18 mois et se déroulera en Atlantique sud et en Antarctique, à partir de cet automne 2020 depuis la goélette Tara.

Une publication de l’UNESCO, en date du 16 juillet 2020, relate le nouveau partenariat entre la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO et la Fondation Tara Océan pour 2021-2030. En effet selon la publication, le précédent partenariat s'est déroulé de 2015 à 2018 et cela a été un succès.

