L'économie de l'environnement, une composante du programme MOGED

Réalisé dans le cadre de cette composante, L'Atlas francophone de l'économie de l'environnement représente ç ce jour l'une des études les plus complètes de la performance des États et gouvernements membres de la Francophonie dans l'économie mondiale verte.

Le rôle de la composante « économie de l’environnement » du programme MOGED est donc de soutenir les démarches de transition vers des économies durables, qui respectent aussi bien l’environnement que les aspects économiques et sociaux. Son objectif « est de promouvoir la gestion et l'utilisation durable des ressources naturelles par la prospective, la formation et la mise en œuvre des actions démonstratives de soutien aux filières durables dans les pays francophones ».

Depuis 2003, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) a mis en place le programme MOGED : Maîtrise des outils de gestion de l’environnement et promotion de l’économie verte dans le but « de renforcer les capacités des pays francophones en vue de mettre en place les conditions nécessaires à une transition vers le développement durable ». Ce projet repose sur 4 composantes :

Ressources complémentaires