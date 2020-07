Switch Eat, manger sa vaisselle !

Le 1er janvier 2020, la France a officiellement commencé à bannir l’usage et la vente des plastiques à usage unique : cuillères, fourchettes, couteaux, assiettes en plastique... De 2020 à 2023, plusieures vagues d’interdictions empêcheront la vente de tous les objets plastique que nous ne pouvons utiliser qu’une seule fois.

Le secteur de la restauration est l’un des secteurs les plus touchés. Le plastique ne coûtant presque rien, les restaurateurs privilégient les couverts à usage unique à leurs alternatifs plus verts mais plus coûteux. Cela a un impact désastreux sur l'environnement. Le plastique n'est que très peu recyclé et prend plus de 450 ans pour se biodégrader dans la nature.

Switch Eat, une start-up française, propose aux restaurateurs une alternative singulière pour remplacer leurs couverts en plastique à usage unique. Lorsque l’on a finit de manger, à la place de jeter sa vaisselle, on la mange ! Switch Eat produit des couverts, des pailles, des barquettes et des bols qui sont entièrement comestibles et compostables.

Switch Eat produit plusieures variétés de vaisselle comestible. Les plus basiques ont un goût neutre. Elles peuvent donc être utilisées partout et par n’importe qui. C’est la gamme de Switch Eat qui rivalise le plus avec les couverts en plastique. Plus surprenant encore, la start-up propose aussi certains de leurs produits avec des goûts différents : chocolat, cannelle, thym, provençal... Switch Eat donne ainsi la possibilité aux chefs de pouvoir rajouter un élément de saveur en plus dans leurs plats à travers les couverts.

Switch Eat a vu ses commandes grandir grâce au COVID-19. Plusieurs restaurateurs ont été séduits par cette offre respectueuse de l'environnement pour leurs ventes à emporter. Aujourd’hui, la start-up travaille avec plus de 500 partenaires.