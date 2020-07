Les déchets électroniques constituent un segment relativement nouveau dans le problème mondial de la gestion des déchets dans le monde entier dans les déchets mis au rebut. Les humains lancent des millions de téléphones portables chaque année en faveur d'une technologie plus récente et tous ces téléphones abandonnés peuvent nuire à l'environnement. Les déchets électroniques absorbent 70% de l'ensemble des déchets toxiques trouvés dans les décharges dans le monde. Le problème croissant est largement ignoré et mal compris. Beaucoup de gens ne savent pas comment cela les affecte ou affecte leur environnement. Certaines personnes comprennent le problème de l'élimination adéquate de ces vieilles unités, mais beaucoup d'autres les jettent encore à la poubelle ou aux incinérateurs.

La plupart des pays développés ont des lois et des règlements exigeant que les déchets électroniques ne soient pas envoyés dans des décharges ni incinérés. Par exemple, de nombreuses lois fédérales sont énoncées et les fournisseurs sont contraints de se conformer à ces réglementations, les acheteurs peuvent également contribuer à réduire l’élimination du volume de déchets électroniques qui occupent les décharges de leur pays. Le premier État des États-Unis à adopter une loi sur le recyclage des déchets électroniques a été en Californie, en 2003. Depuis lors, 27 autres États et le district de Columbia ont suivi et adopté des lois sur la réglementation des déchets électroniques.

De nombreux pays tentent de résoudre le problème de la gestion des déchets électroniques. Mais l'un des principaux problèmes de la gestion des déchets électroniques est le manque de sensibilisation des gens. Une enquête réalisée en 2015 par Toxic Links a révélé que 50% des personnes interrogées sur la gestion des déchets électroniques connaissaient le terme déchets électroniques mais n'avaient aucune idée de la résolution du problème. Il existe de nombreuses façons de sensibiliser au problème croissant de la gestion des déchets électroniques. Si tout le monde se réunit et sensibilise d'une manière ou d'une autre à ce sujet. Nous pouvons avoir un impact sur la vie qui nous entoure et commencer à résoudre le problème et changer le monde pour le mieux.

