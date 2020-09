En RDC, les vertus de la culture des pleurotes

Elles seront formées, en théorie et en pratique, à la myciculture dans des champignonnières-écoles. Elles devraient être bientôt capables de produire 100 kg de pleurote chacune par mois, qui seront commercialisés. Le projet aura ainsi des impacts positifs sur les plans social (autonomisation, vulnérabilité moindre aux abus), économique et environnemental (moindre dépendance aux champignons sauvages et restauration des écosystèmes forestiers) .

« Persuadés que les femmes des territoires de Lubero et Beni vivent dans une pauvreté inacceptable, nous souhaitons, par ce projet, soutenir les efforts des associations paysannes féminines dans la lutte contre la pauvreté et la dégradation des écosystèmes forestiers qui les entourent », explique l’ONG sur la plateforme Objectif 2030 de l’IFDD.

Ce sont des champignons qui soulèvent de grands espoirs. L’ONG TopSa, située à Butembo, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a décidé de miser sur la culture du pleurote pour venir en aide à la population. Cette dernière vit dans une grande précarité depuis 25 ans, une pauvreté due à l’après-génocide rwandais, à la guerre de libération et à l’épidémie causée par le virus Ebola. Les massacres, violences et abus sexuels de populations civiles s’y poursuivent toujours.

Ressources complémentaires