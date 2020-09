Une nappe géante pour enrayer la fonte des glaces

L’entreprise TenCate Geosynthetics a développé une nappe anti-fonte des neiges, capable de protéger efficacement les glaciers du réchauffement climatique. Elle peut être déployée sur des surfaces immenses, et grâce à sa tolérance aux UV et sa faible conductivité thermique, elle lutte contre la fonte des glaces.

TenCate Geosynthetics est un spécialiste des géotextiles à destination de l’agriculture ou encore des travaux publics, et ses innovations s’appliquent souvent à des projets éco-responsables. C’est le cas de sa nappe TenCate Toptex GLS 340, qu’elle vend à des propriétaires de glaciers ou à des domaines skiables. En raison du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers, le tourisme d’hiver et les économies locales qui en dépendent se trouve menacées dans certaines régions.

Cette nappe non tissée composée de filaments continus en propylène se confond facilement avec la neige, et possède de nombreux atouts sur le plan écologique. D’abord, la dégradation de la nappe dans la nature est limitée. Elle est imputrescible, perméable à l’eau et à l’air, et ne reste dans la nature que pendant une période limitée.

De plus, elle est faite en polypropylène, un plastique recyclable. Dès qu’elle est récupérée, elle peut être recyclée, selon le bon vouloir de ses acheteurs. Elle lutte également contre la fonte de la glace et limite le glissement de la neige, réduisant ainsi le risque d’avalanche.

TenCate Geosynthetics expérimente sa technologie depuis 2008. C’est sur le glacier Presena, situé au nord de l’Italie, que sont déposées les nappes réfléchissantes, à une altitude comprise entre 2700 et 3000 mètres. Aujourd'hui, le glacier est protégé du soleil sur plus de 100 000 m2.

