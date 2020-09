Le changement climatique : menace n°1 pour les européens

Selon une étude publiée hier par le Pew Research Center, le changement climatique et le risque de propagation des maladies infectieuses sont les menaces qui semblent le plus alarmer les populations de quatorze pays développés.

Il n’est pas étonnant que cette année, la propagation des maladies infectieuses soit considérée comme l’une des menaces les plus importantes. Cependant, en termes de classement relatif, c’est bien le changement climatique qui arrive en première position, puisque c’est la menace majeure la plus fréquemment mentionnée dans huit des pays interrogés. C’est particulièrement vrai pour l’Espagne, la France, l’Italie, la Corée du Sud et le Japon où plus de 80% des répondants estiment qu’il s’agit de la menace numéro 1. Seuls cinq pays, dont les Etats-Unis, estiment que la propagation des maladies est la menace la plus importante.

Ce qui est frappant, c’est que les pays européens de cette enquête, à savoir l’Espagne, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède et le Danemark, placent le changement climatique bien avant le risque de propagation des maladies infectieuses. Seul le Royaume-Uni le place en deuxième position, derrière le risque de propagation des maladies.

La proportion de ceux qui considèrent le réchauffement climatique comme une menace est nettement plus élevée aujourd’hui qu’il y a sept ans pour 90% des pays. A titre d’exemple, seuls 48% des personnes interrogées au Royaume-Uni en 2013 considéraient que le changement climatique était une menace majeure, contre 71% aujourd’hui.

L’étude souligne également certaines tendances en fonction du genre et de l’appartenance politique des répondants. Dans 90% des pays, les femmes sont les plus susceptibles de considérer le changement climatique comme une menace majeure, et dans tous les pays étudiés, ce sont les sympathisants de partis assimilables à la gauche.

