Les entreprises commencent à payer les "dettes de carbone"

World Resources Institute, pense que les entreprises devraient d'abord travailler à la décarbonisation de leurs activités commerciales actuelles avant de s'attaquer à la pollution passée. Le plus gros impact de ces plans initiaux de dette carbone est peut-être d'encourager d'autres entreprises et même les gouvernements à faire de même.

En janvier 2020, la compagnie Microsoft Corp a annoncée son intention d'éliminer suffisamment de gaz à effet de serre pour réduire ses émissions et sa consommation d'énergie depuis sa fondation en 1975. L\' entreprise soutient des projets forestiers et a créé un fonds d'investissement climatique d'un milliard de dollars pour soutenir les technologies d'élimination du carbone.

Un nouveau type d'objectif environnemental est en train d'émerger, comparé au paiement de dommages-intérêts aux victimes d'injustices passées. L'idée est d'éliminer non seulement la pollution actuelle, mais aussi de prendre en compte et de neutraliser les dommages climatiques du passé des entreprises.