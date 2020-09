TerrAmaz contre la déforestation et pour le développement en Amazonie

Paragominas et Cotriguaçu au Brésil, Guaviare en Colombie, la zone tampon du parc de Yasuni en Équateur, et enfin Madre De Dios au Pérou : ces cinq territoires ont en commun de faire partie du projet TerrAmaz, qui vient d’être lancé.

Objectif : concilier l’inclusion sociale, la transition agricole durable et la conservation des ressources forestières et de la biodiversité sur ces territoires.

Ils se verront proposer des outils d’ingénierie territoriale permettant une planification et une gestion durable de leur surface. « Des indicateurs pour suivre et certifier la transition durable des territoires, ainsi que des référentiels technico-économiques sur les systèmes agricoles, d’élevage et forestiers durables seront élaborés au cours du projet », précise Marie-Gabrielle Piketty, économiste au Cirad et directrice du projet, sur le site internet du Cirad.

Sur les territoires pilotes, le projet accompagnera plusieurs réseaux de fermes dans leur transition agroécologique, ainsi que des centaines d’exploitations familiales qui bénéficieront de contrats agro-environnementaux. Par ailleurs, les indicateurs de transition durable qui seront construits pendant le projet concerneront les dynamiques spatiales d’usages des sols, les réglementations ou incitations, ainsi que leur mise en œuvre effective et l’engagement des acteurs locaux publics et privés.

TerrAmaz est coordonné par le Cirad, en partenariat avec l’ONF-International et AVSF, et avec le soutien financier de l’Agence française de développement, pour un montant de 9,5 millions d’euros sur quatre ans.

Le projet s’inscrit dans les engagements de la France en faveur d’une Alliance internationale pour la conservation des forêts tropicales et dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI).

(Photo : Paragominas, au Brésil, est un des cinq sites pilotes du projet TerrAmaz / R. Poccard-Chapuis, Cirad)