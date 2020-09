Le potentiel du gouvernement français dans la protection des océans

Lors du Grenelle de la Mer en 2009, la France s'est engagée à créer des aires marines protégées dans 20% de ses eaux, dont la moitié en tant que réserves halieutiques. Depuis, le pays travaille dans ce sens, notamment dans ses DOM-TOM, qui représentent 97% des espaces maritimes français. En 2014, la Nouvelle-Calédonie a créé le Parc Naturel de la Mer de Corail, couvrant environ 1,3 million de kilomètres carrés, soit la quasi-totalité de sa zone économique exclusive. En 2016, la réserve marine des Terres australes françaises au large des côtes de l'Antarctique a été étendue à plus de 670 000 kilomètres carrés, dont 120.000 kilomètres carrés de protection totale. Suite à ces avancées majeures, la France a annoncé que 22% de ses eaux étaient désormais protégées, dépassant ainsi l'objectif de 20%.

Cependant, de nombreuses aires marines protégées françaises sont encore en cours de travaux et ne disposent pas encore de moyens adéquats de gestion et de suivi. Selon l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), les aires marines protégées peuvent permettre une utilisation modérée et non industrielle des ressources naturelles compatible avec la conservation de la nature. Cependant, par exemple, le Parc Naturel de la Mer de Corail en Nouvelle-Calédonie, plus de trois ans après sa création, ne bénéficie pas de mesures de conservation concrètes. La majorité des écosystèmes récifaux vierges de cette zone ne sont pas protégés et rien n'exclut l'exploitation minière des fonds marins dans le parc. Enfin, l'aire marine protégée créée l'année dernière autour de l'île Clipperton ne couvre que 0,4% des eaux, même si la zone est un important terrain de reproduction pour certaines espèces uniques dans le Pacifique. Ainsi, l'objectif du Grenelle de 10% des réserves de pêche dans les eaux françaises à l'horizon 2020 est donc loin d'être atteint.

La France, qui a fait preuve d'un leadership mondial fort sur le changement climatique avec l'accord de Paris, a désormais la possibilité d'appliquer ces mêmes normes élevées à la conservation des océans. La stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées est prometteuse. Cependant, la France, pour devenir un leader mondial dans la conservation des océans se doit de prioriser les différents projets à effectuer dans ce domaine.

