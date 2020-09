Les aides à la rénovation énergétique à l'horizon 2021

L'ère post Covid s'annonce difficile, pourtant le plan de relance de l'économie annoncé par le gouvernement met l'accent sur la transition écologique et le soutien aux énergies renouvelables comme moteur de la relance économique. En effet, lorsque l'on parle de rénovation énergétique ou thermique, un flot d'informations contradictoires empêche souvent les particuliers à comprendre ce qui les concerne ou à s'engager dans cette voie par peur des coûts finaux.







Quelles sont les aides en vigueur mobilisables et auprès de qui?

Il existe de nombreuses aides, parfois méconnues pour pouvoir rénover sa maison sans avoir à dépenser. Encore faut-il les connaître et savoir monter un dossier à l'heure du tout numérique.

les foyers fiscaux sont classés en 3 catégories :

très modestes

modestes

aisés (dépassant les barèmes fixés par l'anah)

Le CITE

Pour la dernière année les foyers aisés, peuvent faire valoir le CITE (crédit d'impôt transition énergétique) pour leur travaux d'amélioration de l'habitat.

L'aide de l'Anah

L'anah a fusionner avec la prime renov début 2020 pour simplifier le parcours d'obtention des aides. L'on peut encore mobiliser une aide auprès de l'anah directement pour une rénovation énergétique globale lorsque celle-ci fait sauter d'au moins deux catégorie la classe énergétique du logement.

Cette aide s'appelle "habiter mieux sérénité"

Elle est de 50% du montant total des travaux HT avec un plafond de 10000 euros pour les foyers très modestes.

Ou de 35% du montant total des travaux HT avec un plafond de 7000 euros pour les foyers modestes.

L'accompagnement d'un opérateur conseil est obligatoire pour déterminer le choix des travaux d'amélioration de l'habitat.

La prime Rénov

La prime rénov couvre la plupart des travaux de rénovation énergétique. Comme son nom l'indique, elle est versée sous forme de prime après le chantier.

Pour citer un exemple, l'aide sera de 4000 euros pour le remplacement d'une chaudière autre qu'à condensation par une pompe à chaleur air/eau pour un foyer aux ressources très modestes.

Et de 2500 euros pour ces mêmes travaux pour un foyer aux ressources modestes.

L'installation d'un ballon thermodynamique donnera droit à 1200 euros d'aide pour un foyer fiscal très modeste et 800 euros pour un foyer modeste.

La prime coup de pouce

La prime coup de pouce est versée par des obligés au moyen du rachat de certificats d'économie d'énergie (CEE).

Ce sont Edf, Effy, Total, Carrefour, Auchan, Prime énergie, Pacte énergie solidarité...

A ce jour, c'est Edf qui verse la plus grosse prime. Elle est de 4500 euros pour le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur grâce à son offre "mon chauffage durable". Les barèmes de l'anah font foi pour déterminer les montants versés.

L'aide à la rénovation énergétique d'action Logement

Cette aide est versée dans le câdre d'un bouquet de travaux concernant la rénovation énergétique globale. Elle va jusqu'à 20000 euros et peut couvrir 100% des travaux dans cette limite.

Le demandeur doit être propriétaire occupant, être employé d'une entreprise de plus de 10 salariés qui cotise au 1% logement. Et enfin, Pour bénéficier de l'aide à la rénovation énergétique, le logement doit être situé en zone B2 ou C ou dans l'une des communes du programme "Action cœur de ville".

Il doit obligatoirement être accompagné par un AMO (assistant à maitrise d'ouvrage) qui montera le dossier.

Pour connaître votrez zone cliquez ici.

Conclusion

De nombreuses aides et subventions sont mobilisables afin de changer de chaudière, changer de ballon d'eau chaude ou encore d'isoler les combles perdues d'un logement. La plupart sont cumulables entre elles et permettent parfois au demandeur de n'avoir rien à payer au final. Le tout étant de bien constituer son dossier, d'avoir recours à des entreprise RGE et de se faire accompagner pour éviter des erreurs qui rendraient caduque toute subvention ou prime. Certaines associations peuvent aider gratuitement au montage du dossier ou aiguiller vers les bons services. Cest le cas de celle-ci pour le montage du dossier pour l'aide à la rénovation énergétique d'action logement.