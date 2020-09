La Coopérative Oasis : le réseau des écolieux français

En réponse à une crise climatique toujours plus importante, de nouvelles manières d’habiter se développent depuis une dizaine d’années. En effet, le modèle des villes de plus en plus étendues, des maisons individuelles et de consommation de ressources, montrent de plus en plus ses limites et l’on voit surgir de nombreuses solutions innovantes pour le logement.

On observe par exemple de plus en plus de mouvements de collectifs citoyens qui cherchent à créer des « oasis », c’est-à-dire des lieux de vie et d’activité écologiques et solidaires. Aujourd’hui au nombre de 1 000 en France, leur nombre augmente chaque année. Pour accompagner ces projets variés, la Coopérative Oasis a été créé pour être le réseau de référence des écolieux français. Son objectif est de soutenir, notamment financièrement, la création et le développement de ces lieux.

Elle a émergé en 2020 de Colibris, le mouvement initié en 2006 par Pierre Rabhi, pour mieux accompagner les projets d’oasis à travers la France. Ces projets sont divisés en deux grandes branches : les « oasis de vie » comme de l’habitat participatif et des « oasis de ressource » tel que des fermes collectives. Les oasis sont également très diverses au niveau de leur taille, leur localisation, leur forme et leur nature.

La Coopérative Oasis est une société coopérative d’intérêt collectif, ou SCIC, ce qui lui permet par exemple de recevoir des subventions tout en orientant son action vers l’intérêt collectif. Elle se compose de 6 collèges (fondateurs, producteurs, bénéficiaires, etc.) et fonctionne selon un modèle de gouvernance partagée.

L’un des buts principaux de la coopérative et d’accompagner les projets d’oasis financièrement car il sont souvent difficiles à faire accepter par les banques. Elle permet, de plus, à chacun d’aider au financement d’habitat participatif écologique en investissant son épargne dans la Coopérative Oasis s’il le souhaite.

Au-delà de l’aide au financement, le mouvement propose également un accompagnement par des experts membre de la coopérative pour la réussite du projet. On peut également mentionner le partenariat qui a été signé récemment ave l’ADEME (Agence de la transition écologique) pour la création d’actions d’accompagnement de ces lieux par exemple par rapport au soutien des acteurs locaux.

Le réseau se renforce également à l’aide d’événements et de rencontres avec notamment le Festival Oasis qui aura lieu du 28 septembre au 4 octobre 2020 ou des « Rencontres Régionales Oasis » au niveau plus local.

Enfin la formation et le partage de connaissances reste au cœur du projet et sont accessibles au travers du site internet. Vous pourrez y trouver de nombreux outils, les informations relatives à l’investissement ainsi que l’accès au MOOC « Concevoir une Oasis ».

Crédit image Except, Integrated Sustainability - licence CC