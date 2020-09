Cameroun : Un " miracle forestier " de 22 millions d'hectares

Du 14 au 19 septembre dernier, 90 parlementaires (sénateurs et députés) ont pris part à un atelier d’information et de renforcement des capacités sur les enjeux environnementaux et le cadre légal du secteur forestier au Cameroun. L’évènement tenu à Ebolowa, dans la région du Sud-Cameroun, était organisé par le Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes des forêts d’Afrique centrale (REPAR), avec le soutien de la coopération allemande. Les échanges ont permis d’éveiller la prise de conscience des parlementaires sur les menaces que font peser les changements climatiques sur les écosystèmes forestiers. Etant donné que, selon les sources officielles, le Cameroun a une superficie de forêts s’étendant 22 millions d’hectares, dont 17 millions de forêts denses et humides. Cette superficie représente 48% de la surface du territoire national.

Pour la période 2020-2022, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) a mis en route, à travers le Giz, le projet « Forêts et environnement ». L’objectif est d’assurer l’exploitation durable de l’environnement et des ressources forestières du Cameroun. La priorité est de mettre en œuvre la stratégie visant à restaurer 12 millions d’hectares de terres dégradées. Le projet soutient la gestion durable et écologique des ressources forestières, conformément au principe de la « protection par l’exploitation ». Il est mis en œuvre au niveau gouvernemental et dans quatre régions du pays : le Centre, l’Est, l’Extrême-Nord et le Nord. La phase précédente du projet a permis à environ 16 000 femmes vivant en milieu rural d’accroître leurs revenus en vendant des produits forestiers non-ligneux, de distribuer 173 000 foyers économes en énergie (ayant contribué à réduire plus de 80 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone) et d’augmenter de 27,5% en moyenne les revenus issus des ressources forestières, à travers l’amélioration de la gestion forestière par les communes.

[MOGED]