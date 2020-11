4e FUTURE Days, l'événement annuel sur les villes de demain

Portée pour la première fois par l’Université Gustave Eiffel, en partenariat avec Paris-Est Sup et l’École des Ponts ParisTech, la 4e édition des FUTURE Days se déroule cette année du 1er au 3 décembre 2020 dans un format renouvelé en raison du contexte.

Dans le contexte inédit que nous vivons, l'édition 2020 des FUTURE Days sera 100 % numérique et interactive.

Les temps forts de cette 4 édition

La communauté scientifique est sollicitée par les grands défis et les agendas du développement durable et tout particulièrement pour ce qui concerne les villes. Des rapports internationaux récents interpellent tout particulièrement la recherche urbaine. Ces défis appellent une production de connaissances innovantes voire de rupture, adossée à une vision des transformations urbaines en cours et à venir. La communauté scientifique, les acteurs institutionnels et les acteurs socio-économiques doivent partager cette volonté de faire émerger un changement de paradigme dans la manière de penser, et résoudre, les défis urbains.

FUTURE Days, l’événement annuel sur les villes de demain, mettra en débat les résultats et connaissances récents de la recherche et de l’innovation. Une partie des rencontres sera organisée autour de sessions construites sur la base de contributions de chercheurs et universitaires sollicités, et mobilisant également des intervenants non académiques. Ateliers et plénières permettront d’aborder la thématique de l’appui aux politiques publiques, autour des trois défis que sont : la ville économe en ressources naturelles et énergies ; la ville sûre et résiliente ; la ville intelligente au service du citoyen.

=> Nouveauté à noter cette année : des échanges autour de présentations de startups et de projets étudiants mettront en lumière les innovations imaginées par les nouvelles générations pour accompagner la transformation des territoires.